نمو صافي ربح الشرقية للدخان المصرية نحو 19% في 2014-2015

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان المصرية أن صافي الربح زاد 19.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر 1.083 مليار جنيه (138.5 مليون دولار) في 2014-2015 ارتفاعا من 908.405 مليون في السنة السابقة.

وبلغت مبيعات الشركة 7.135 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 6.133 مليار في السنة السابقة.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.