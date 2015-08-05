تراجع أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية 12% في النصف/1

القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها 12.1 بالمئة في النصف الأول من 2015.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن أرباحها الصافية بلغت 421.776 مليون جنيه (53.9 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 479.992 مليون جنيه قبل عام بحسب أرقام غير مدققة.

وتراجعت إيرادات الشركة 3.7 بالمئة إلى 1.310 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 1.360 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2014.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.