موبينيل تقلص خسائرها 66.5% في الربع/2

القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) تقليص خسائر الشركة 66.5 بالمئة خلال الربع الثاني من 2015.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 56.042 مليون جنيه (7.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 167.361 مليون جنيه قبل عام.

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها أورانج الفرنسية نحو 99 بالمئة بعد أن اشترت أسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.

وزادت إيرادات الشركة 3.2 بالمئة إلى 2.842 مليار جنيه في الربع الثاني من 2.753 مليار قبل عام.

وعانت موبينيل بشدة في 2011 جراء قيام نحو مليون عميل بإلغاء اشتراكاتهم في موبينيل احتجاجا على قيام ساويرس بنشر رسوم اعتبرها البعض مسيئة للإسلام في حسابه على تويتر. وكان ساويرس يملك حينها هو وعائلته نحو 30 بالمئة من أسهم الشركة قبل بيعها فيما بعد إلي أورانج.

وتقلصت خسائر الشركة 73.5 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 91.056 مليون جنيه من خسارة 344.366 مليون في النصف الأول من 2014.

وبلغ عدد عملاء موبينيل بنهاية 2011 نحو 32.9 مليون مشترك قبل أن يرتفع إلى نحو 34 مليون مشترك حاليا.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 4.3 بالمئة إلى 5.636 مليار جنيه من 5.402 مليار قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لموبينيل إيف جوتييه في مقابلة مع رويترز في مارس آذار إن شركته تستهدف زيادة إيراداتها بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام على أن تتحول للربحية بنهاية 2016.