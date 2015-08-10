مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تقفز 55% في الربع/2

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من إيهاب فاروق

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في افريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إن صافي ربحها قفز 55.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم انخفاض بند ضريبة الدخل بعد تكوين مخصصات تسوية ضريبية في العام الماضي.

وبلغ صافي الربح المجمع 378 مليون جنيه (48.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران من 243 مليون جنيه قبل عام.

ويعود السبب الرئيسي في القفزة الكبيرة لأرباح الشركة إلى تراجع بند ضريبة الدخل نحو 52 بالمئة في الربع الثاني إلى 191.281 مليون جنيه من 397.650 مليون قبل عام.

وقال محمد كمال رئيس قطاع علاقات المستثمرين في المصرية للاتصالات في اتصال مع رويترز اليوم "خصصنا مبالغ العام الماضي لتسوية الضرائب من أجل تقوية المركز المالي للشركة خلال السنوات المقبلة."

وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.03 جنيه بارتفاع 1.01 بالمئة.

وقالت الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر إن إيراداتها المجمعة تراجعت في الربع الثاني 21.8 بالمئة لتبلغ 3.025 مليار جنيه من 3.868 مليار قبل عام.