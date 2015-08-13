نمو صافي ربح جنوب الوادي للأسمنت المصرية 2.7% في الربع/1

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جنوب الوادي للأسمنت المصرية اليوم الخميس أن صافي ربحها زاد 2.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن أرباحها الصافية بلغت 32.251 مليون جنيه (4.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 31.402 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة اليوم عند 4.55 جنيه بارتفاع 0.4 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 69.2 بالمئة إلى 223.047 مليون جنيه من 131.838 مليون في الربع الأول من 2014.