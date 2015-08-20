تفاقم خسائر حديد عز المصرية في الربع/1

القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الخميس تفاقم الخسائر الصافية 616 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي خسارة الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية المجمع 136 مليون جنيه (17.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 19 مليونا قبل عام.

وتراجعت مبيعات الشركة تسعة بالمئة إلى 4.793 مليار جنيه في الربع الأول من 5.287 مليار في الربع المقابل من 2014.

يبلغ رأسمال حديد عز 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.