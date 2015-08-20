العربية للأسمنت في مصر تعود للربحية في الربع/2

القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية للأسمنت في مصر اليوم الخميس عودة الشركة للربحية في الربع الثاني من هذا العام.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أن أرباحها الصافية بلغت 67.182 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل خسارة 9.054 مليون قبل عام.

ونزلت مبيعات الشركة إلى 557.996 مليون جنيه من 624.296 مليون في الربع الثاني من 2014.

والعربية للأسمنت مملوكة لمستثمرين مصريين وشركة سمنتوس لا يونيون الأسبانية.

وزادت أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام 15.4 بالمئة لتبلغ 124.552 مليون جنيه مقابل 107.896 مليون قبل عام.

وتراجعت المبيعات بشكل طفيف في النصف الأول من هذا العام إلى 1.152 مليار جنيه من 1.156 مليار قبل عام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعربية للأسمنت خمسة ملايين طن سنويا وحصتها السوقية نحو ثمانية بالمئة.