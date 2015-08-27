أرباح القاهرة للإسكان تقفز 148% في الربع/2

القاهرة 27 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير ارتفاع صافي الربح 148.3 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من الزيادة الكبيرة في إيرادات الشركة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 72 مليون جنيه (9.195 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 29.09 مليون قبل عام.

وقفزت الإيرادت 323.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 287.212 مليون جنيه من 67.812 مليون جنيه.

وبحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 11.30 جنيه بارتفاع 1.7 بالمئة.

وزادت الأرباح النصف سنوية 35 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 96.171 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 71.487 مليون جنيه.

وارتفعت الإيرادات النصف سنوية 144.4 بالمئة لتبلغ 464.577 مليون جنيه من 190.064 مليون جنيه في النصف الأول من 2014.