أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 450% في الربع/2

القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي نمو صافي أرباحها بنسبة 450.3 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 537.38 مليون جنيه (68.63 مليون دولار) ارتفاعا من 103.62 مليون في الربع الثاني من عام 2014 .

وقفزت إيرادات السويدي اليكتريك إلى 7.107 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 4.167 مليار قبل عام.

(الدولار = 7.83 جنيه مصري)