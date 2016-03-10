نمو أرباح مدينة نصر للإسكان المصرية 15% في 2015

القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية اليوم الأحد نمو صافي الربح 15.14 بالمئة في 2015.

وبلغ صافي الربح المجمع 245.447 مليون جنيه (31.35 مليون دولار) مقابل 213.167 مليون في 2014.

وزادت مبيعات الشركة إلى 748.362 مليون جنيه في 2015 من 743.850 مليون في العام السابق.