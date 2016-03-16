أرباح أدوية الحكمة تتراجع 9% في 2015 متأثرة بأسعار الصرف

القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أدوية الحكمة المدرجة في لندن اليوم الأربعاء إن أرباحها العائدة للمساهمين تراجعت تسعة بالمئة في 2015 متأثرة بأسعار الصرف في دول عربية وهو ما يتجلى في نمو أرباح الشركة بنسبة اثنين بالمئة على أساس ثبات سعر الصرف.

وقالت الشركة في بيان إن أرباح المجموعة العائدة للمساهمين بلغت 252 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 278 مليونا في السنة السابقة إلا أن الأرباح زادت اثنين بالمئة على أساس ثبات سعر الصرف.

وبلغت الأرباح العائدة للمساهمين من الأنشطة الأساسية 286 مليون دولار مقارنة مع 299 مليون دولار في 2014 بانخفاض أربعة بالمئة ولكن بزيادة سبعة بالمئة على أساس ثبات سعر الصرف.

تأسست شركة أدوية الحكمة في عمان عام 1978 وأدرجت في بورصة لندن عام 2005. وتعمل الشركة على تصنيع وبيع العقاقير المسجلة وغير المسجلة التي انتهت فترة براءات اختراعها وتلك التي تعطى عن طريق الحقن.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية أساسية بلغت 409 ملايين دولار في 2015 بانخفاض أربعة بالمئة مقارنة مع 427 مليون دولار في 2014 وبزيادة أربعة بالمئة على أساس ثبات سعر الصرف.

وقال مازن دروزة الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أدوية الحكمة لتلفزيون العربية "في المنطقة العربية كان هناك انخفاضات عديدة على سعر الصرف خاصة في مصر والجزائر وتونس والسودان.. هذه الأسواق أدت إلى انخفاض أرباحنا في المنطقة العربية" بسبب أسعار الصرف.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه 14.5 بالمئة إلى 8.85 جنيه للدولار يوم الاثنين في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وتراجعت إيرادات أدوية الحكمة بنسبة ثلاثة بالمئة إلى 1.440 مليار دولار مقارنة مع 1.489 مليار دولار في السنة السابقة إلى أنها ارتفعت اثنين بالمئة على أساس ثبات سعر الصرف.