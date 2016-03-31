سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية توزع 1.40 جنيه للسهم

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - وافق مساهمو شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية على توزيع 1.40 جنيه للسهم عن أرباح 2015 على قسطين.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن التوزيع الأول سيكون بقيمة جنيه للسهم يصرف خلال شهر من اعتماد الجمعية والثاني بقيمة 0.40 جنيه يصرف بعد ثلاثة أشهر.

وبلغ صافي ربح الشركة 842.356 مليون جنيه (94.9 مليون دولار) في 2015 انخفاضا من 996.574 مليون جنيه في العام السابق.

تعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب.

وتملك القابضة للبتروكيماويات 20 بالمئة من أسهم سيدي كرير والبتروكيماويات المصرية سبعة بالمئة والأهلي كابيتال سبعة بالمئة وبنك الاستثمار سبعة بالمئة وصندوق التأمين الاجتماعي 32 بالمئة ومصر للتأمين ثلاثة بالمئة وبنك ناصر اثنين بالمئة والباقي أسهم مطروحة للتداول الحر في بورصة مصر.