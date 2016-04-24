مقدمة 1-القلعة المصرية تمنى بخسائر صافية 1.115 مليار جنيه في 2015

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القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية في بيان بموقعها الإلكتروني اليوم الأحد إنها منيت بخسائر صافية بلغت 1.115 مليار جنيه مصري (125.56 مليون دولار)في عام 2015 بعد خسائر 879.6 مليون في العام السابق.

وقالت القلعة وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا إن الإيرادات المجمعة بلغت 8.2 مليار جنيه مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 847.1 مليون جنيه بعد إعادة تبويب النتائج المالية لعام 2015 وذلك بزيادة 30 بالمئة عن 652 مليون جنيه في 2014.

وأضافت أن قطاع الأسمنت والإنشاءات احتل صدارة الإيرادات حيث بلغت مساهمته 38 بالمئة يليه قطاع الطاقة بنسبة 31 بالمئة متوقعة أن ترتفع مساهمة قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة مع إتمام عملية التخارج من مشروعات أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وقالت القلعة إن الخسائر ترجع لتأثير تكاليف الاضمحلال المسجلة في الربع الرابع بقيمة 687 مليون جنيه نظرا لانخفاض قيمة استثمار الشركة في عدة مشروعات غير رئيسية في إطار الاتجاه إلى التركيز على الشركات التابعة بقطاعي الطاقة والبنية الأساسية.

وتأثرت النتائج المجمعة بتسجيل مخصصات بقيمة 171.4 مليون جنيه في 2015 وتسجيل 220 مليون جنيه في صورة خسائر من العمليات غير المستمرة. وقالت إنه في حالة استبعاد تأثير المصرفات غير النقدية فإن صافي الخسائر المجمعة ينخفض إلى نحو 77 مليون جنيه في 2015.

وتابعت في البيان أنه في حالة استبعاد المساهمة الإيجابية للأصول والاستثمارات المبيعة في 2015 وحسابها ضمن العمليات غير المستمرة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية فإن إجمالي الإيرادات المجمعة يبلغ 6.6 مليار جنيه العام الماضي.