ارتفاع أرباح سنتامين 43% في الربع/1

3 مايو أيار (رويترز) - قالت سنتامين للتعدين المدرجة في لندن اليوم الثلاثاء إن أرباح الربع الأول من العام ارتفعت 43 بالمئة إلى 40.9 مليون دولار قبل الضرائب لتصعد أسهمها 4.7 بالمئة ملامسة أعلى مستوى في أربع سنوات.

وأوضحت الشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب في مصر إن التكلفة النقدية للإنتاج بلغت 603 دولارات للأوقية (الأونصة) في حين أبقت على توقعاتها لحجم الإنتاج في 2016 بأكمله عند 470 ألف أوقية بتكلفة نقدية 680 دولارا للأوقية.

وبلغ إنتاج الربع الأول 125 ألفا و268 أوقية بزيادة ستة بالمئة عن الربع الأخير من 2015 و16 بالمئة عن الربع الأول من 2015.