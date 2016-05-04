أرباح كريدي أجريكول مصر تصعد 34% في الربع/1

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر اليوم الأربعاء أن صافي الربح ارتفع 33.8 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع للبنك 315.965 مليون جنيه (35.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 236.171 مليون قبل عام.

وزادت ودائع البنك 2.7 بالمئة إلى 27.394 مليار جنيه والقروض 2.6 بالمئة إلى 15.178 مليار جنيه في الربع الأول من العام.

يبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.