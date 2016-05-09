بيان: صافي ربح بالم هيلز المصرية يهبط 43% في الربع/1

القاهرة 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية أن صافي الربح هبط 43.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع التكاليف.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 105.427 مليون جنيه (11.87 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 185.597 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي الإيرادات إلى 1.071 مليار جنيه في الربع الأول من 734.365 مليون قبل عام. لكن التكاليف ارتفعت إلى 747.751 مليون جنيه من 413.504 مليون في الربع الأول من 2015.