هيرميس المصرية تتحول للخسارة في الربع/1

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس المصرية أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية اليوم الأربعاء أن الشركة تحولت للخسارة في الربع الأول من العام بسبب خسائرها من العمليات غير المستمرة.

وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 63.664 مليون جنيه (حوالي 7.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل صافي ربح قدره 181.545 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2015.

وزاد إجمالي إيرادات المجموعة 61.9 بالمئة إلى 404.488 مليون جنيه في الربع الأول مقارنة مع 249.905 مليون قبل عام.

غير أن العمليات غير المستمرة للشركة تكبدت خسارة صافية بعد خصم الضرائب 159.927 مليون جنيه وإن كان صافي ربح العمليات المستمرة زاد 40.5 بالمئة إلى 96.262 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "في ضوء إعلان الشركة خلال الربع الأول من عام 2016 عن نيتها لبيع حصتها التي تمتلكها في بنك الاعتماد اللبناني تم إعادة تبويب كامل حصة الشركة في البنك التجاري ضمن الأصول المحتفظ بها لغرض البيع وبالتالي تظهر أنشطة قطاع البنك التجاري في القوائم المالية للمجموعة المالية هيرميس ضمن بند العمليات غير المستمرة."

وأضافت ان عملية إعادة التبويب أدت إلى "تسجيل تكاليف اضمحلال في قيمة الأصول المحتفظ بها لغرض البيع قدرها 280 مليون جنيه وهو ما تسبب في تحويل الربح المحقق من العمليات غير المستمرة للبنك التجاري إلى خسارة قدرها 207 ملايين جنيه" وهو ما أدى بدوره إلى تكبد الشركة خسارة صافية في الربع الأول.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.