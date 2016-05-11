ايديتا المصرية تقرر زيادة رأسمالها من خلال توزيع أسهم مجانية

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة ايديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأربعاء إنها قررت زيادة رأسمالها المصدر من خلال توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي عن أرباح 2015.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أنها قررت زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 145.072 مليون جنيه (حوالي 16.3 مليون دولار) من 72.536 مليون وستكون الزيادة موزعة على 362.681 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية عشرون قرشا للسهم الواحد.

وأضافت أن الأسهم المجانية ستوزع على حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 25 مايو أيار على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من اليوم التالي.

تأسست ايديتا في 1996 وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون.