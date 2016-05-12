جلوبال تليكوم تتحول للربحية في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة جلوبال تليكوم التي يجري تداول أسهمها في البورصة المصرية اليوم الخميس أن الشركة تحولت للربحية في الربع الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وذكرت الشركة -التي تملك فيها فيمبلكوم الروسية حصة نسبتها 51.9 بالمئة- في بيان إلى البورصة أنها حققت صافي ربح قدره 87.5 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة بلغت 82.3 مليون دولار قبل عام.

وأضافت الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم أوراسكوم تليكوم أن إيرادات التشغيل تراجعت 1.6 بالمئة في الربع الأول إلى 707.1 مليون دولار مقارنة مع 718.8 مليون في الفترة المقابلة من 2015.

وكانت فيمبلكوم اشترت جازي من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عام 2010 في إطار صفقة تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار بهدف تنويع أنشطتها خارج روسيا.