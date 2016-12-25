نمو طفيف في صافي أرباح جنوب الوادي للأسمنت المصرية في الربع/3

القاهرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جنوب الوادي للأسمنت المصرية اليوم الأحد أن صافي ربح الشركة زاد قليلا إلى 15.7 مليون جنيه (نحو 837 ألف دولار) في الربع الثالث من العام مقارنة مع 15.3 مليون قبل عام.

كما زادت مبيعات الشركة إلى 215.82 مليون جنيه في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول من 210.45 مليون قبل عام.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة أنها سجلت خسائر من فروق تقييم العملة بنحو 871 ألف جنيه في الربع الثالث مقارنة مع أرباح قدرها حوالي 499 ألفا قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت شركة جنوب الوادي إنها حصلت على رخصة لخط إنتاج جديد للاسمنت في موقع مصنع الشركة في بني سويف في جنوب مصر بقيمة 160.3 مليون جنيه.

وفي أول تسعة أشهر قفزت أرباح الشركة إلى 101.84 مليون جنيه من 72.94 مليون في الفترة المقابلة من 2015.

وبحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش هبط سهم الشركة نحو 3 بالمئة ليصل إلى 5.47 جنيه في البورصة المصرية.

(الدولار= 18.7500 جنيه مصري)