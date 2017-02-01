مقدمة 1-التجاري الدولي المصري يخفض التوزيعات بعد تراجع الجنيه

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي المصري اليوم الأربعاء إنه يخطط لخفض توزيعات الأرباح النقدية بنحو الثلث بعد تضرر احتياطياته الرأسمالية بفعل الهبوط الكبير في قيمة الجنيه المصري.

وسجل البنك زيادة بلغت 27 بالمئة في صافي ربح 2016 ليصل إلى ستة مليارات جنيه (319 مليون دولار) بما في ذلك زيادة قدرها 35 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مع استفادته من ارتفاع دخل أنشطة التداول وانخفاض المخصصات.

لكنه قال إن التعويم المفاجئ للجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الذي أدى إلى هبوط كبير في قيمة العملة إضافة إلى رفع أسعار الفائدة تسببا في هبوط قيمة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية بمقدار 325 مليون جنيه.

وقال أبو بكر إمام رئيس البحوث لدى برايم للأوراق المالية "هذا (الانخفاض) كان كبيرا للبنك التجاري الدولي لكنه كان أقل من (الانخفاضات) التي تكبدتها بنوك أخرى."

وقال البنك التجاري الدولي إنه أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.5 جنيه للسهم انخفاضا من 0.75 جنيه للسهم في العام السابق.

وأضاف أن معدل كفاية رأس المال هبط إلى 10.7 بالمئة في الربع الأخير وهو أعلى قليلا من المستوى الذي يشترطه البنك المركزي والبالغ 10.6 بالمئة.

وقال إمام إن خفض التوزيعات والاحتفاظ بمزيد من الأرباح ربما يساهم في تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية.

وقال البنك إنه يخطط للحصول على قرض يصل إلى 300 مليون دولار لتعزيز رأس المال التكميلي.

وتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011 وما تبعها من قلاقل أبعدت السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.