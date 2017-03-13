مقدمة 1-النساجون الشرقيون المصرية توصي بتوزيع 1.4 جنيه للسهم عن 2016

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القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الأثنين إن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع 1.4 جنيه (0.08 دولار) للسهم عن أرباح 2016.

ووزعت النساجون الشرقيون 0.50 جنيه للسهم عن أرباح 2015 في أبريل نيسان الماضي.

وقفزت أرباح الشركة المجمعة 56 بالمئة في 2016 لتبلغ 528.947 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 339.108 مليون في 2015.

وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 18.94 جنيه بارتفاع 5.1 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة السنوية 15.4 بالمئة لتبلغ 6.779 مليار جنيه من 5.875 مليار قبل عام.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 51 بالمئة في الربع الأخير من 2016 لتبلغ 113 مليون جنيه من 75 مليونا قبل عام بدعم واضح من قفزة المبيعات 63 بالمئة لتسجل 2.333 مليار جنيه من 1.370 مليار قبل عام.