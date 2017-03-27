جي.بي أوتو المصرية تتكبد خسارة 1.06 مليار جنيه في الربع/4

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في مصر اليوم الاثنين أنها تكبدت خسارة صافية قدرها 1.06 مليار جنيه (58.24 مليون دولار) في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع صافي ربح 28.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

وعزت الشركة الخسائر إلى فروق العملة الأجنبية الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقالت جي بي أوتو إنها تكبدت خسارة بقيمة مليار جنيه في الربع الأخير من 2016 نتيجة تحرير سعر الصرف.

وزادت إيرادات الشركة 52.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 4.11 مليار جنيه مقارنة مع 2.69 مليار جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ونزل الجنيه إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين.