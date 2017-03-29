مقدمة 1-أرباح عبور لاند المصرية تقفز 76% وتوصية بتوزيع 0.3 جنيه للسهم عن 2016

(لإضافة تفاصيل وخلفية) 29 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند للصناعات الغذائية أن صافي ربح الشركة قفز بنحو 76.4 بالمئة في 2016 بدعم من نمو المبيعات 24 بالمئة. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 0.3 جنيه (0.02 دولار) للسهم عن أرباح 2016 على أن تعرض التوصية على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل. وبلغ صافي ربح الشركة 161.987 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 91.851 مليون في 2015. ويتمثل نساط الشركة الأساسي في إنتاج الأجبان البيضاء ولكنها تعتزم اقتحام أنشطة جديدة في مجال العصائر والألبان والجبن المطبوخ في الربع الثاني من 2017. وزادت مبيعات الشركة 24 بالمئة إلى 1.450 مليار جنيه في 2016 من 1.169 مليار قبل عام. وكان أشرف شريف الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة عبور لاند قال لرويترز في فبراير شباط إن شركته تتطلع لأن تمثل إيرادات الأنشطة الجديدة في العصائر والألبان 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2020. وأبلغ شريف رويترز أن شركته لن توزع أرباحا على المساهمين عن عام 2016 لكن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع 0.30 جنيه للسهم. وقالت الشركة في بيانها إلى بورصة مصر إنها تكبدت خسائر فروق عملة بنحو 64.360 مليون جنيه في 2016. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة. ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة. تأسست عبور لاند في عام 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. والمنافس الرئيسي لعبور لاند في سوق الأجبان البيضاء في مصر هي شركة دومتي التي تملك أكبر حصة سوقية من حيث حجم الأجبان المباعة. (الدولار= 18.10 جنيه مصري) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)