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إعادة-إيديتا المصرية توزع 0.15 جنيه للسهم في 27 أبريل عن أرباح 2016

Sun Apr 2, 2017 11:41am GMT
 
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(إعادة بسبب عطل فني أثر على بث الأخبار)

القاهرة 2 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة إيديتا المصرية للصناعات الغذائية أحد أكبر منتجي الأغذية في مصر اليوم الأحد إنها ستوزع 0.149 جنيه للسهم عن أرباح 2016 وذلك في 27 أبريل نيسان.

بلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 74.200 مليون جنيه (4.1 مليون دولار) في 2016 مقابل 367.257 مليون في 2015.

أضوحت إيديتا أن الأرباح ستوزع لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 23 أبريل نيسان.

(الدولار = 18.10 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 