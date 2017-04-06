مساهمو سيدي كرير المصرية يقرون توزيع 1.6 جنيه للسهم
القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.60 جنيه (0.1 دولار) للسهم عن نتائج 2016.
قفزت أرباح الشركة 65.5 بالمئة في 2016 لتبلغ 1.427 مليار جنيه مقارنة مع 842.356 مليون جنيه قبل عام.
ولم تذكر الشركة في بيانها إلى بورصة مصر موعد توزيع الأرباح أو نهاية موعد أحقية الحصول عليها.
تعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب. وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.
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