ملخص-التجاري الدولي مصر يسجل إيرادات مجمعة قياسية في الربع/2

19 يوليو تموز (رويترز) - البنك التجاري الدولي مصر:

* يسجل إيرادات مجمعة قياسية في الربع الثاني من 2017 عند 3.55 مليار جنيه وصافي دخل 1.83 مليار جنيه.

* صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 1.83 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 1.46 مليار جنيه قبل عام.

* صافي الدخل المجمع من الفائدة 2.96 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 2.27 مليار جنيه قبل عام.