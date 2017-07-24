تفاقم خسائر أورنج مصر في النصف/1 بفعل التضخم وأسعار الفائدة

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أورنج مصر للاتصالات اليوم الاثنين تفاقم صافي خسائر الشركة كثيرا في النصف الأول من هذا العام بفعل زيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت الشركة في بيان إنها سجلت صافي خسارة بلغ 1.10 مليار جنيه (61.56 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران 2017 مقارنة مع صافي خسارة بلغ 33.4 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الخسارة إلى "زيادة القروض بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل 400 نقطة أساس خلال عام 2017 مما أثر على إجمالي تكاليف الاقتراض، زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية مما أدى إلى زيادة مطردة في تكاليف التشغيل... (إلى جانب) تعويم الجنيه المصري".

وبحسب البيان بلغت الإيرادات المجمعة للشركة 6.12 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.76 مليار جنيه قبل عام.