انخفاض صافي ربح مصر الجديدة للإسكان 12.9% في 2016-2017

القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الثلاثاء انخفاضا نسبته 12.9 بالمئة في صافي ربح السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وبحسب بيان للبورصة، بلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة نحو 348.85 مليون جنيه (19.5 مليون دولار) انخفاضا من نحو 400.65 مليون جنيه في السنة المالية السابقة.

وبلغ حجم الإيردات السنوية 953.3 مليون جنيه مقارنة مع 657.6 مليون جنيه في السنة السابقة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2016-2017.