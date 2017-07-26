مقدمة 1-نمو أرباح النساجون الشرقيون المصرية 28% في الربع/2

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القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة النساجون الشرقيون المصرية أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم اليوم الأربعاء أن صافي ربحها زاد 28 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن صافي ربحها المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 203.739 مليون جنيه (11.35 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 159.022 مليون قبل عام.

وقفزت مبيعات الشركة 54.2 بالمئة في الربع الثاني إلى 2.389 مليار جنيه مقارنة مع 1.549 مليار قبل عام.

وبحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 18.50 جنيه بارتفاع 1.59 بالمئة.

وفي النصف الأول من هذا العام ارتفعت الأرباح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 67.3 بالمئة إلى 438.961 مليون جنيه مقابل 262.356 مليون قبل عام.

وزادت المبيعات 63.4 بالمئة إلى 4.913 مليار جنيه في النصف الأول مقابل 3.006 مليار قبل عام.