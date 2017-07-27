مقدمة 1-أرباح إيديتا الغذائية المصرية تهوي 88% في الربع/2 بتأثير من ارتفاع التكلفة

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القاهرة 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الخميس هبوط صافي الربح 87.9 بالمئة في الربع الثاني من العام بتأثير ارتفاع تكلفة الإنتاج والمصروفات والتمويل.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 5.726 مليون جنيه (0.318 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 47.415 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 11.2 بالمئة إلى 611.621 مليون جنيه من 550.216 مليون في الربع الثاني من 2016.

وقالت إيديتا في بيان إلى البورصة إن أسعار منتجاتها زادت 80.9 بالمئة في الربع الثاني مما ساعدها في الحفاظ على درجة من "التقارب بين أسعار منتجاتها ومستويات التضخم غير المسبوقة التي تخيم على السوق المصري في ظل اتجاه الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية".

قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان ثم تراجع قليلا عن ذلك في مايو أيار ويونيو حزيران.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وزادت تكلفة المبيعات 22 بالمئة إلى 421.487 مليون جنيه في حين ارتفعت مصروفات البيع والتسويق 34.9 بالمئة إلى 114.926 مليون جنيه والمصروفات التمويلية 137.4 بالمئة إلى 25.424 مليون جنيه.

تأسست إيديتا عام 1996 وهي من أكبر الشركات الغذائية في مصر وتعمل في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون. وتبلغ حصتها السوقية في قطاع الكعك 57.2 بالمئة وفي المقرمشات 47.8 بالمئة وفي الكرواسون 60.4 بالمئة.

وفي النصف الأول من العام هبطت أرباح الشركة 39.8 بالمئة إلى 51.407 مليون جنيه رغم ارتفاع المبيعات 17.4 بالمئة إلى 1.254 مليار جنيه.