جلوبال تليكوم المقيدة في بورصة مصر تتحول للربحية في الربع/2

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جلوبال تليكوم التي يجري تداول أسهمها في البورصة المصرية اليوم الخميس تحول الشركة للربحية في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة، التي تملك فيها فيمبلكوم الروسية حصة نسبتها 51.9 بالمئة، في بيان إنها حققت ربحا صافيا بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدره 7.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع خسارة ثلاثة ملايين دولار قبل عام.

وذكرت جلوبال أنها تكبدت خسائر بعد حقوق الأقلية بقيمة 18.6 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مقابل صافي ربح بلغ 45.1 مليون قبل عام.

وأضافت الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم أوراسكوم تليكوم، أن إجمالي إيراداتها في الربع الثاني زاد 10.4 بالمئة إلى 765.1 مليون دولار من 692.8 مليون دولار قبل عام فيما ارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول 8.4 بالمئة إلى 1.517 مليار دولار من 1.399 مليار قبل عام.