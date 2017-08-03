أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 48% في النصف/1

القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الخميس أن صافي ربحها قفز 48 بالمئة في النصف الأول من 2017.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن أرباحها الصافية غير المدققة بلغت 607 ملايين جنيه (33.96 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران من 410 ملايين قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت المبيعات 91.8 بالمئة إلى 2.606 مليار جنيه من 1.359مليار في النصف الأول من 2016.

وتمتلك القابضة للبتروكيماويات 20 بالمئة من أسهم سيدي كرير بينما تمتلك البتروكيماويات المصرية سبعة بالمئة والأهلي كابيتال سبعة بالمئة وبنك الاستثمار سبعة بالمئة وصندوق التأمين الاجتماعي 32 بالمئة ومصر للتأمين ثلاثة بالمئة وبنك ناصر اثنين بالمئة والباقي تداول حر في بورصة مصر.