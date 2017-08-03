تراجع أرباح سنتامين في الربع/2 مع انخفاض إنتاج الذهب

3 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة سنتامين التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر إن أرباحها قبل خصم الضريبة في الربع الثاني من العام انخفضت للنصف تقريبا بسبب تراجع إنتاج الذهب وارتفاع التكاليف.

وانخفض الربح قبل خصم الضريبة 48.4 بالمئة إلى 37.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران. وانخفض إنتاج الذهب إلى 124 ألفا و641 أوقية (أونصة) من 140 ألفا و306 أوقيات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت التكاليف في نفس الفترة 23.9 بالمئة إلى 829 دولارا للأوقية حيث ارتفعت تكاليف استخلاص المعدن بسبب انخفاض جودة الخام.

غير أن شركة التعدين زادت توزيعات الأرباح 25 بالمئة إلى 2.5 سنت للسهم.

وأبقت سنتامين على توقعاتها لإنتاج العام بأكمله عند 540 ألف أوقية بتكلفة إجمالية 790 دولارا لكل أوقية مبيعة.