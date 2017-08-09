نمو أرباح إعمار مصر للتنمية 23% في الربع/2

القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي اليوم الأربعاء أن صافي ربحها ارتفع نحو 23.4 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن صافي ربحها بلغ 539.039مليون جنيه (30.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 436.787 مليون قبل عام.

وتراجعت إيرادات الشركة 7.9 بالمئة إلى 1.089 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 1.183 مليار قبل عام.

وفي النصف الأول من 2017 زادت أرباح الشركة 41.3 بالمئة إلى 976.947 مليون جنيه رغم تراجع الإيرادات 1.2 بالمئة إلى 1.758 مليار جنيه.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر. وتبلغ محفظة استثمارات الشركة في مصر نحو 53 مليار جنيه وفقا لما أورده موقعها الإلكتروني.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.