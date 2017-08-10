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ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية تقفز 114% في الربع/2

Thu Aug 10, 2017 7:06am GMT
 
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القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 114% في الربع الثاني إلى 137 مليون جنيه.

* إيرادات الشركة تقفز 51% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 1.6 مليار جنيه.

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 106% في النصف الأول إلى 349 مليون جنيه.

* إيرادات الشركة تقفز 49% على أساس سنوي في النصف الأول إلى 3.2 مليار جنيه. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 
 