ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية تقفز 114% في الربع/2
القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:
* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 114% في الربع الثاني إلى 137 مليون جنيه.
* إيرادات الشركة تقفز 51% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 1.6 مليار جنيه.
* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 106% في النصف الأول إلى 349 مليون جنيه.
* إيرادات الشركة تقفز 49% على أساس سنوي في النصف الأول إلى 3.2 مليار جنيه. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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