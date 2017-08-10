ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية تقفز 114% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 114% في الربع الثاني إلى 137 مليون جنيه.

* إيرادات الشركة تقفز 51% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 1.6 مليار جنيه.

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية يقفز 106% في النصف الأول إلى 349 مليون جنيه.