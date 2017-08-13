أرباح عامر القابضة المصرية تتراجع 16% في النصف/1

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة المصرية اليوم الأحد تراجع صافي الربح 15.8 بالمئة في النصف الأول من 2017 بفعل ارتفاع تكلفة التمويل.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 63.3 مليون جنيه (3.55 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 75.2 مليون جنيه قبل عام.

وعزت المجموعة تراجع الأرباح في بيان إلى "ارتفاع في تكلفة التمويل من 32 مليون جنيه إلى 72.8 مليون جنيه في النصف الأول من هذا العام".

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض في يوليو تموز ليصل إجمالي الرفع إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر.

وبحلول الساعة 1146 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 0.33 جنيه دون تغير عن إغلاق الخميس الماضي.

وزادت إيرادات المجموعة ثمانية بالمئة إلى 1.034 مليار جنيه من 958.4 مليون جنيه في النصف الأول من 2016.

تأسست الشركة في 2007 وتعمل في الاستثمار العقاري والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق. وتملك المجموعة محفظة عقارية تبلغ 5.5 مليون متر مربع منها مليونا متر مربع غير مطورة.

يبلغ رأسمال المجموعة 1.003 مليار جنيه موزعا على 5.015 مليار سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم.