جهينة المصرية توزع 0.15 جنيه للسهم في 5 أكتوبر عن 2016

القاهرة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الخميس إنها ستوزع 0.15 جنيه للسهم في الخامس من أكتوبر تشرين الأول المقبل عن أرباح 2016.

وهوت الأرباح السنوية للشركة 80.8 بالمئة لتسجل 53.651 مليون جنيه (3.03 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 279.932 مليون جنيه في 2015.

وذكرت جهينة في بيان إلى بورصة مصر أن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأغلق سهم الشركة اليوم عند 8.10 جنيه بارتفاع 6.58 بالمئة.