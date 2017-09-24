أموك المصرية توزع 0.85 جنيه للسهم على قسطين

القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد إنها ستوزع 0.85 جنيه (0.05 دولار) للسهم عن أرباح 2016-2017 على قسطين.

وأوضحت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أنها ستوزع 0.55 جنيه للسهم في 18 أكتوبر تشرين الأول و0.30 جنيه للسهم في أول نوفمبر تشرين الثاني.

بلغ صافي ربح الشركة 1.100 مليار جنيه في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 435.411 مليون جنيه في السنة السابقة.

وقفزت المبيعات 119.2 بالمئة إلى 9.589 مليار جنيه من 4.375مليار في 2015-2016.

وقالت أموك إن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 15 أكتوبر تشرين الأول.

كانت أموك وزعت 5.5 جنيه للسهم عن أرباح 2015-2016.

توفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.