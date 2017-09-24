مقدمة 1-أموك المصرية توزع 0.85 جنيه ونصف سهم مجاني لكل سهم

(لإضافة توزيع أسهم مجانية وسعر السهم)

القاهرة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد إنها ستوزع 0.85 جنيه (0.05 دولار) للسهم عن أرباح 2016-2017 على قسطين إلى جانب زيادة رأس المال من خلال توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وأوضحت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أنها ستوزع 0.55 جنيه للسهم في 18 أكتوبر تشرين الأول و0.30 جنيه للسهم في أول نوفمبر تشرين الثاني.

كانت أموك وزعت 5.5 جنيه للسهم عن أرباح 2015-2016.

وقالت أموك إن التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 15 أكتوبر تشرين الأول.

بلغ صافي ربح الشركة 1.100 مليار جنيه في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 435.411 مليون جنيه في السنة السابقة.

وقفزت المبيعات 119.2 بالمئة إلى 9.589 مليار جنيه من 4.375مليار في 2015-2016.

وبحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 11.9 جنيه بارتفاع 2.5 بالمئة.

لم تحدد الشركة بعد موعد التوزيع المجاني الذي يرفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 1.291 مليار جنيه من 861 مليون جنيه.

توفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.