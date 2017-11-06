ملخص-أرباح العربية للأسمنت المصرية تقفز 560% في الربع/3

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - الشركة العربية للأسمنت:

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 95.937 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 14.545 مليون قبل عام.

* صافي الربح المجمع بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 167.654 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل 157.614 مليون قبل عام.

* مبيعات الشركة بلغت 674.506 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 531.480 مليون قبل عام.

* مبيعات الشركة بلغت 1.902 مليار جنيه في 9 أشهر مقابل 1.657 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)