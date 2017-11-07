مقدمة 1-أرباح عبور لاند المصرية تقفز 60% في 9 أشهر

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القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال عبور لاند للصناعات الغذائية المصرية أن صافي ربح الشركة قفز بنحو 60 بالمئة في أول تسعة أشهر من العام.

بلغ صافي الربح 176.460 مليون جنيه (9.99 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 110.112 مليون قبل عام.

تعمل الشركة في إنتاج الأجبان البيضاء وتعتزم اقتحام أنشطة جديدة في مجال العصائر والألبان والجبن المطبوخ في الربع الثاني من 2017.

زادت مبيعات الشركة 38.6 بالمئة إلى 1.461 مليار جنيه في الأشهر التسعة مقارنة مع 1.054 مليون قبل عام.

تأسست عبور لاند عام 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

والمنافس الرئيسي لعبور لاند في سوق الأجبان البيضاء في مصر هو دومتي التي تملك أكبر حصة سوقية من حيث حجم الأجبان المبيعة.