مقابلة-فاين تستهدف زيادة مبيعاتها بمصر إلى 3 مليارات جنيه في عامين

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قال مدير القطاع التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة في مصر والشرق الأوسط إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر إلى نحو ثلاثة مليارات جنيه (170.1 مليون دولار) خلال عامين.

وأضاف أحمد القطان في مقابلة مع رويترز بأحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة”مبيعاتنا بلغت نحو ملياري جنيه نهاية 2017 ونستهدف زيادتها 50 بالمئة خلال عامين لما يقارب ثلاثة مليارات جنيه.

”لدينا خطة طموح للتوسع والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة خطوط الانتاج في المناديل الورقية وحفاضات الأطفال ومراكز التوزيع. نسعى لضخ استثمارت بأكثر من 100 مليون جنيه من خلال السيولة المتوفرة في الشركة“.

ومجموعة فاين مملوكة لعائلة نقل الأردنية ومستثمرين آخرين. بدأت المجموعة الاستثمار في مصر في 1990 من خلال أول مصنع لها في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.

تنتج فاين العديد من أصناف المناديل الورقية وحفاضات الأطفال والكبار ولها نحو 30 مركز توزيع في جميع محافظات مصر.

وقال القطان إن المجموعة تستهدف زيادة”حصتها السوقية من المناديل الورقية من نحو 38 بالمئة حاليا لما يقارب 50 بالمئة خلال عامين وإلى نحو 20 بالمئة في حفاضات الأطفال من عشرة بالمئة حاليا“.

تملك فاين أربعة مصانع في مصر منها مصنعان للورق الخام بطاقة تصل إلى نحو 70 ألف طن سنويا ومصنع للحفاضات وآخر للمناديل الورقية.

وأوضح القطان أن فاين التي تصدر عشرة بالمئة من إنتاجها تسعى لمضاعفة تلك النسبة لتصبح”20 بالمئة خلال عامين من خلال فتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا“.

تصدر فاين منتاجتها من مصر إلى أكثر من 28 دولة في أنحاء العالم وبخاصة في افريقيا وأوروبا.

وأبدى القطان تفاؤلا إزاء السوق المصرية قائلا”نستثمر في مصر بقلب جامد. استثماراتنا بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه.

”أنت في سوق حجمها حوالي 100 ألف طن من الورق ومعدل الاستهلاك فيها أقل نحو 40 بالمئة من معدل الاستهلاك العالمي للورق والمناديل ولذا نتوقع زيادة كبيرة في السوق خلال الفترة المقبلة“.