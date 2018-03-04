مقدمة 1-سوديك المصرية تستهدف زيادة إيراداتها 70% في 2018

(لإضافة تفاصيل وخلفية وسعر السهم)

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قالت السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية اليوم الأحد إنها تستهدف إيرادات تبلغ 3.9 مليار جنيه (220.8 مليون دولار) في 2018 وهو ما يزيد على إيرادات العام الماضي نحو 70.3 بالمئة.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أنها تستهدف تحقيق تعاقدات بنحو 8.7 مليار جنيه في 2018 مقارنة مع 5.7 مليار في 2017.

تأسست سوديك، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، في 1996 وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

وقالت سوديك التي تستهدف تسليم 1048 وحدة سكنية هذا العام إنها تسعى لإتمام عدة صفقات جديدة للاستحواذ على أراض خلال 2018.

ومن أكبر مشروعات الشركة ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.

وبحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم سوديك في بورصة مصر عند 20.90 جنيه بارتفاع 3.47 بالمئة.