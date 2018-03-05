ملخص-تقلص خسائر المصرية للاتصالات المجمعة في الربع/4

5 مارس آذار (رويترز) - المصرية للاتصالات: * صافي الخسائر المجمعة للمصرية للاتصالات 396 مليون جنيه بعد الضرائب في الرع الأخير مقارنة مع خسارة 511 مليون جنيه قبل عام. * الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات 5.44 مليار جنيه في الربع الأخير مقارنة مع 4.43 مليار قبل سنة. * مجلس الإدارة يقترح توزيعا نقديا بواقع جنيه للسهم عن 2017. * الإنفاق الرأسمالي النقدي بلغ 7.5 مليار جنيه في السنة المالية 2017 مقابل 8.6 مليار في 2016. * الإنفاق الرأسمالي على الخدمات القائمة بما في ذلك رسوم التراخيص للسنة المالية 2017 بلغ 10.7 مليار جنيه مقارنة مع عشرة مليارات في العام السابق. * بنهاية ديسمبر 2017 نما عدد زبائن خدمات النطاق العريض 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.1 مليون. * بنهاية ديسمبر 2017 بلغ عدد زبائن الخدمات الصوتية للهاتف الثابت 7.1 مليون بارتفاع 11 بالمئة على أساس سنوي. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)