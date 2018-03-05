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March 5, 2018 / 6:45 AM / a day ago تم التحديث قبل

ملخص-تقلص خسائر المصرية للاتصالات المجمعة في الربع/4

صحفيو رويترز

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    5 مارس آذار (رويترز) - المصرية للاتصالات: 
    * صافي الخسائر المجمعة للمصرية للاتصالات 396 مليون جنيه بعد
الضرائب في الرع الأخير مقارنة مع خسارة 511 مليون جنيه قبل عام.
    * الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات 5.44 مليار جنيه في
الربع
الأخير مقارنة مع 4.43 مليار قبل سنة.
    * مجلس الإدارة يقترح توزيعا نقديا بواقع جنيه للسهم عن 2017.
    * الإنفاق الرأسمالي النقدي بلغ 7.5 مليار جنيه في السنة
المالية
2017 مقابل 8.6 مليار في 2016.
    * الإنفاق الرأسمالي على الخدمات القائمة بما في ذلك رسوم
التراخيص
للسنة المالية 2017 بلغ 10.7 مليار جنيه مقارنة مع عشرة مليارات في
العام السابق.
    * بنهاية ديسمبر 2017 نما عدد زبائن خدمات النطاق العريض 20
بالمئة
على أساس سنوي إلى 4.1 مليون.
    * بنهاية ديسمبر 2017 بلغ عدد زبائن الخدمات الصوتية للهاتف
الثابت
7.1 مليون بارتفاع 11 بالمئة على أساس سنوي.

    

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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