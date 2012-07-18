تفاقم خسائر المصرية لصناعة النشا في النصف/1

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز اليوم الاربعاء تفاقم خسائرها لأكثر من المثلين في النصف الأول من 2012.

وبلغ صافي خسارة الشركة 8.660 مليون جنيه (1.43 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 4.228 مليون جنيه عن النصف المقابل من 2011.