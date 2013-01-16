أرباح القاهرة للدواجن المصرية تهبط 56.5% في 2012

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن -أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية- اليوم الاربعاء أن صافي ربحها انخفض 56.5 بالمئة في 2012 رغم نمو الإيرادات.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 82.98 مليون جنيه(12.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 190.69 مليون في 2011.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 8.8 بالمئة إلى 2.051 مليار جنيه من 1.885 مليار جنيه في 2011.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.17 جنيه بانخفاض 0.12 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 290.304 مليون جنيه موزعا على 145.152 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

(الدولار= 6.58 جنيه مصري)