Wed 9 Aug 2017 | 7:41 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

انخفاض أرباح مصر للأسواق الحرة 5% في النصف/1

Mon Jan 21, 2013 11:58am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - ضغط انخفاض المبيعات على أرباح شركة مصر للأسواق الحرة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 لتنخفض 5.3 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 24.959 مليون جنيه (3.77 مليون دولار) في سنة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 25.980 مليون قبل عام.

وانخفضت مبيعات الشركة 8.8 بالمئة إلى 137.216 مليون جنيه من 150.438 مليون جنيه في النصف الأول من 2011-2012.

وتعمل الشركة في استيراد وبيع البضائع الأجنبية والمحلية بالعملات الأجنبية والمحلية بنظام الأسواق الحرة وتوريد مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية.

(الدولار = 6.62 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 