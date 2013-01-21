انخفاض أرباح مصر للأسواق الحرة 5% في النصف/1

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - ضغط انخفاض المبيعات على أرباح شركة مصر للأسواق الحرة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 لتنخفض 5.3 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 24.959 مليون جنيه (3.77 مليون دولار) في سنة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 25.980 مليون قبل عام.

وانخفضت مبيعات الشركة 8.8 بالمئة إلى 137.216 مليون جنيه من 150.438 مليون جنيه في النصف الأول من 2011-2012.

وتعمل الشركة في استيراد وبيع البضائع الأجنبية والمحلية بالعملات الأجنبية والمحلية بنظام الأسواق الحرة وتوريد مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية.