بنك القاهرة عمان يوصي بتوزيع 17% أرباحا نقدية عن 2012

عمان 18 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك القاهرة عمان الذي مقره الأردن اليوم الإثنين إن مجلس الإدارة قرر توصية الهيئة العامة بتوزيع 0.17 دينار (0.27 دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2012.

ولم يحدد البنك في إفصاح له على موقع البورصة موعد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين.

كان بنك القاهرة عمان أعلن بداية فبراير شباط أن صافي أرباحه انخفض بنسبة 3.6 بالمئة في العام الماضي إلى 35.3 مليون دينار مقارنة مع 36.6 مليون دينار في 2011.