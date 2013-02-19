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انخفاض طفيف بأرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية في 2012

Tue Feb 19, 2013 9:04am GMT
 
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القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 3.9 بالمئة في 2012 بضغط من تراجع المبيعات 7.1 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 855.42 مليون جنيه(127.1 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كاون الأول المنصرم مقابل 889.94 مليون جنيه في 2011.

وتعمل الشركة في انتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية وتصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب وانتاج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وانخفضت مبيعات الشركة 7.1 بالمئة إلى 2.213 مليار جنيه من 2.383 مليار في 2011.

(الدولار = 6.732 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 